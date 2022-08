Rafael Leão mantém foco no AC Milan

Rafael Leão continua a ser a figura do momento no Milan. Jogador do Ano da Serie A na época passada, o português entrou em 2022/23 com menos fulgor, o que não o afasta da ribalta. A ‘Gazzetta dello Sport’ avançou que o Chelsea poderá chegar aos 150 milhões de euros para levar o avançado de 23 anos e, na conferência de antevisão ao duelo de hoje (19h45) frente ao Bolonha, o técnico Stefano Pioli não escapou às perguntas sobre o português. "Nem o vejo preocupado com a hipótese de sair. Pelo contrário, o Rafael Leão está sempre disponível e nunca se nega a nada quando estamos a trabalhar", garantiu. O atacante luso é, assim, apontado ao onze inicial, na receção a um adversário que não bate o Milan desde 2016 (13 jogos).

Duro teste para Mourinho

Antes, às 17h30, a Roma de José Mourinho entra em campo no terreno da Juventus, naquele que é visto como o primeiro grande teste para os gialorrossi, após triunfos tangenciais frente a Salernitana e Cremonese. O técnico português disse que o jogo "será difícil, mas bom de jogar" e até revelou que será Matic a ocupar o lugar do lesionado Zaniolo no onze. O duelo será marcado pelo regresso de Dybala a Turim, ainda que Mourinho desvalorize o facto: "Para alguns jogadores é difícil regressar, para outros não. Não dei conselhos [ao Dybala], ele já não é uma criança."