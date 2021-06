Rafael Leão perseguido pelos lobos

A aventura de Rafael Leão em Milão parece ter os dias contados. A imprensa italiana insiste na saída do avançado português, uma das jóias que os rossoneri estão dispostos a vender para financiarem a aquisição de Giroud ao Chelsea, o atacante desejado pelo técnico Stefano Pioli para concorrer com Ibrahimovic. O Wolverhampton de Bruno Lage já mostrou interesse na aquisição do ex-Sporting, mas o valor pedido pelo Milan pode comprometer a operação. Depois de terem gasto 29 milhões na contratação do atacante de 22 anos ao Lille, os italianos contam encaixar, pelo menos, 25 M€ com a sua transferência.

Consciente das dificuldades num acordo, o Wolverhampton já procura alternativas e, nos últimos dias, a imprensa brasileira revelou o interesse em Diego Costa, sem clube após a rescisão com o Atlético Madrid. Um impasse que pode levar o Everton a avançar também por Rafael Leão, caso Nuno Espírito Santo assuma o banco do clube de Liverpool. A imprensa inglesa assegura que já existiram contactos com Jorge Mendes, agente do técnico e do internacional sub-21.

Com contrato válido até 2024, Rafafel Leão pode servir de moeda de troca noutro negócio. O Milan está interessado em Boubacar Kamara e, segundo a imprensa francesa, ofereceu o português ao Marselha de modo a garantir a aquisição do médio defensivo de 21 anos. Autor de sete golos na temporada passada, Rafael Leão continua bem cotado no mercado e interessados não faltam.