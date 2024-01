Rafael Leão: «Posso chegar ao nível dos melhores do Mundo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

À margem de uma entrevista à 'Sky Sports' Itália, Rafael Leão foi desafiado a comparar-se a alguns dos melhores futebolistas do planeta e não teve problemas em assumir que pode atingir o mesmo nível."Jogo com o '10', mas o meu ídolo é o [Cristiano] Ronaldo que usa o '7'. Posso chegar ao mesmo nível. Consigo marcar golos e dar assistências. Os números fazem a diferença e jogadores como ele, Messi, Haaland ou Mbappé atingem números que falam por si. Neste momento, há jogadores da minha idade que estão a um nível superiror ao meu. Mas sei que vou chegar lá", atira o jovem português,E, como prova de confiança, não hesitou em incluir-se na altura de eleger um 'onze ideal' de futebolistas no ativo: "Em 4x3x3. Maignan; Cancelo, Thiago Silva, Rúben Dias e Theo Hernández; Modric, Bellingham e De Bruyne; Leão, Vinícius Júnior e Mbappé."