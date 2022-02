Rafael Leão: «Quero fazer história no Milan»

Rafael Leão deu uma entrevista ao canal DAZN, que será transmitida na próxima quinta-feira, onde revelou que pretende entrar para a história do Milan. O internacional português está, segundo a imprensa italiana, em negociações para a renovação do contrato com os rossoneri."Quero fazer história aqui, quero que o meu nome um dia possa estar no museu do Milan", explicou o avançado no excerto da entrevista já divulgado.A imprensa transalpina revela que Rafael Leão deverá renovar contrato com o Milan até 2026, com um salário de 4,5 milhões de euros por época, mais prémios. O clube estará apenas à espera da resolução do diferendo do jogador com o Sporting para assinar o novo vínculo.