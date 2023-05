Rafael Leão regressa frente ao Inter Milão

Rafael Leão vai falhar o jogo de hoje do Milan diante do Spezia, devido a uma lesão no adutor direito, mas deve regressar na terça-feira frente ao Inter para o jogo da 2ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Quem o diz é o treinador Pioli. "Ele tem uma boa hipótese de voltar aos treinos no domingo e estar apto para terça-feira", frisa o técnico italiano. O Milan vai tentar virar a desvantagem (0-2) frente ao rival.