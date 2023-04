Rafael Leão revela trabalho de bastidores que tem feito com o treinador do Milan

Rafael Leão arranca antes do meio-campo e bisa no Milan-Lecce: até Giroud sorriu da bancada Rafael Leão arranca antes do meio-campo e bisa no Milan-Lecce: até Giroud sorriu da bancada

Rafael Leão foi o homem do jogo na vitória do Milan diante do Lecce, com dois golos, um deles de cabeça, e no final explicou que tem feito trabalho específico com o treinador Stefano Pioli, no sentido de melhorar o jogo aéreo. E declarou-se feliz pelo triunfo."Tento sempre fazer aquilo que fiz pelo Milan. Quando não marco, pelo menos tento assistir e ajudar os meus companheiros. O mais importante é que ganhámos, já há algum tempo que não ganhávamos um jogo na Serie A", começou por dizer o internacional português, em declarações à DAZN."O segundo golo foi bom, é difícil quebrar boas equipas como o Lecce. Marcámos na primeira parte e isso permitiu abrir alguns espaços. Esta vitória permite-nos subir na classificação", acrescentou Rafael Leão, que não apontava um golo em San Siro desde novembro. "Foi maravilhoso, pensei nisso antes do jogo, tinha de marcar hoje. É sempre maravilhoso marcar neste estádio, diante destes adeptos."O primeiro golo que o português fez no jogo foi de cabeça, tratando-se apenas do segundo que marcou desta forma, nos 39 que já totaliza pelo Milan. Mas ao que parece, Leão vai passar a cabecear mais, pois tem estado a trabalhar este aspeto do jogo com Stefano Pioli. "O treinador tem estado a trabalhar comigo nos treinos, ele quer que eu marque mais de cabeça porque, com as minhas caraterísticas, devia ser melhor nesse aspeto. Estou feliz."