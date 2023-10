«Rafael Leão tem a mesma capacidade que Mbappé, mas é menos decisivo», diz antigo Bola de Ouro

Jean-Pierre Papin, antigo avançado francês que venceu a Bola de Ouro em 1991, comentou este sábado o duelo entre PSG e Milan, no próximo dia 25, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões e não deixou de lado as duas grandes figuras dos dois clubes: Kylian Mbappé e Rafael Leão.Em declarações à margem do Festival do Desporto, o ex-jogador dos rossoneri sublinhou a qualidade dos dois jogadores, afirmando que ao português falta uma maior consistência no capítulo da decisão para estar ao nível do francês."Contrataram [PSG] um bom treinador, o Luis Enrique, mas o grande problema para o Milan será bloquear o Mbappé, porque continua a ser o mais forte de todos. Precisamos de um jogo perfeito como o que o Newcastle fez contra eles [ingleses venceram por 4-1]. Kylian é um matador, pode fazer a diferença de um momento para o outro. Rafael Leão tem a mesma capacidade, mas não tem tanta continuidade e não é tão decisivo como Mbappé. Ainda assim, espero um duelo equilibrado", atirou.PSG e Milan estão inseridos no Grupo F, atualmente liderado pelo Newcastle. Os franceses são segundos classificados, com três pontos, fruto de uma vitória, enquanto que os italianos são terceiros, com apenas dois pontos, após dois empates.