Rafael Leão: «Vamos tentar conquistar a Liga Europa, é um troféu que o Milan nunca ganhou»

A vitória frente ao Newcastle por 2-1 atirou o Milan para o playoff da Liga Europa, uma prova que, garante Rafael Leão, passa agora a ser objetivo dos rossoneri."Queríamos continuar a disputar a Liga dos Campeões mas acabámos por celebrar, pois amealhámos 3 pontos muito importantes. Tentaremos conquistar a Liga Europa, pois é um troféu que o Milan nunca ganhou. Infelizmente, não conseguimos alcançar o objetivo de ficarmos na Liga dos Campeões mas continuamos na Europa", afirmou o internacional português que regressou de lesão diretamente para o onze. "Foi difícil. Estes momentos de responsabilidade acrescida ajudam-me a crescer. Não me senti muito confortável na primeira parte, mas a equipa ajudou-me a elevar o meu nível depois do intervalo", sublinhou.Já Stefano Pioli mostrou-se ambicioso. "Queremos vencer a Liga Europa! Vamos lá ganhá-la, então! O Leão? Está muito mais maduro, mais responsável e mais focado, participa mais no jogo. Não sabia quantos minutos ele conseguiria jogar hoje, passei o jogo a perguntar-lhe como se sentia", referiu o treinador rossonero.