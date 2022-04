Ronaldinho sobre Ibrahimovic: «Com a idade que tem consegue ser melhor que muitos jovens»

Ronaldinho Gaúcho habitou os adeptos a vê-lo encantar os relvados com cada toque na bola, mas hoje é o ex-internacional brasileiro que vê desde fora as grandes figuras do futebol mundial.

Em entrevista ao 'Sportmediaset', o antigo craque da canarinha deixou rasgados elogios a Zlatan Ibrahimovic, atual jogador do AC Milan, afirmando que se o avançado sueco quiser poderá "jogar até aos 50 anos porque qualidade não lhe falta". "O Ibrahimovic é um fenómeno. Com a idade que tem, consegue ser melhor que muitos jogadores jovens. Se ele quiser, pode jogar até aos 50 anos porque qualidade não lhe falta e fisicamente é um fenómeno."

Sobre a possibilidade de o Brasil poder conquistar o Mundial do Qatar, Ronaldinho assegurou estar com esperanças de que a canarinha possa fazer novamente história no futebol. "Eu penso que existem muitas possibilidades, a equipa é muito forte e o grupo já está junto há algum tempo. Tite é um grande treinador e há ainda Neymar, um dos melhores jogadores do Mundo, que pode fazer toda a diferença. Está bem na seleção, com uma equipa que lhe dá a oportunidade de jogar solto e penso que vai chegar num excelente momento da carreira e estará pronto para fazer história e conquistar o Mundial. Espero que eles consigam", reiterou.