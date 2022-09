«Se o Grealish vale 117 milhões, então o Rafael Leão deve valer uns 400!»

Rafael Leão é cada vez mais um nome grande da Serie A. Depois de na temporada passada ter sido escolhido como o melhor jogador do campeonato, o avançado português continua a deslumbrar e, este sábado, depois de ter decidido o dérbi milanês com dois golos e uma assistência, voltou a ser colocado nos píncaros pela imprensa italiana.No caso por parte do comentador Francesco Repice, da RAI Sport, que após esse encontro não teve dúvidas em colocar o português como o homem do jogo. E até aproveitou para colocar o dianteiro luso como um dos mais valiosos do Mundo. "É incrível, um jogador fabuloso. Se o Grealish vale 117 milhões de euros, então o Leão deve valer uns 400 milhões!", atirou o comentador da emissora italiana, claramente rendido ao talento do avançado formado no Sporting.