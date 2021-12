Simon Kjaer foi operado e vai desfalcar AC Milan até ao fim da época

O AC Milan confirmou esta sexta-feira o fim da época desportiva para o defesa central dinamarquês Simon Kjaer, futebolista que foi operado com "sucesso absoluto" ao ligamento do joelho esquerdo.

"O AC Milan confirma que Simon Kjaer foi submetido a uma cirurgia artroscópica hoje para reconstruir o ligamento cruzado anterior e reinserir o ligamento colateral medial no joelho esquerdo. Está bem e ansioso para começar o processo de reabilitação imediatamente. Deve ficar fora por seis meses", informou o clube transalpino.

O defesa, de 32 anos, saiu de maca do jogo em Génova, na quarta-feira, para a Liga italiana, na qual o AC Milan segue em segundo lugar, com 35 pontos em 15 jornadas, a um do líder Nápoles e com mais um do que o rival Inter de Milão.

Segundo o clube rossoneri, apesar da longa ausência prevista, a operação foi "um sucesso absoluto".

A lesão de Kjaer junta-se às baixas dos avançados francês Olivier Giroud e do croata Ante Rebic, bem como do lateral direito Davide Calábria, baixas que o treinador Stefano Pioli terá de gerir.

Na terça-feira, o AC Milan recebe o Liverpool, já apurado, e na tentativa de atingir os quartos de final da Liga dos Campeões, ou derivar para a Liga Europa, sempre dependente do resultado da receção do FC Porto ao Atlético de Madrid.

O Liverpool lidera o Grupo B com o pleno de 15 pontos, seguido do FC Porto com cinco, enquanto o AC Milan e o Atlético de Madrid partilham o terceiro lugar, com quatro.