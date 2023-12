Stefano Pioli e os assobios a Rafael Leão: «Ele sabe que é normal esperar-se mais dele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AC Milan fechou o ano de 2023 com uma vitória sobre o Sassuolo , mas a partida não foi propriamente positiva para Rafael Leão. Ainda à procura dos melhores índices físicos, o avançado português esteve algo apagado e chegou mesmo a ser alvo de assobios por parte de alguns adeptos. Um comportamento que surpreendeu alguns, mas que para Stefano Pioli é normal."O Rafa sabe que é normal esperar-se mais dele, mas acredito que seja difícil voltar depois de uma lesão, especialmente um jogador explosivo como ele. Acho que ele trabalhou bem para a equipa e os assobios de alguns adeptos mostram que o respeitam, pois esperam muito dele. Sabemos que o Rafa pode dar imenso à equipa", declarou o técnico, à DAZN.Alessandro Florenzi também comentou a situação em torno do avançado português... mas sem grandes palavras. "Querem saber a verdade? Tive outras coisas para pensar para lá dos assobios ao Leão. É a mais pura das verdades. Estou certo que o Rafa tem personalidade suficiente para enfrentar estes assobios que, do ponto de vista dos fãs, foram merecidos. Tem costas largas e uma equipa pronta a apoiá-lo, porque é um dos nossos jogadores e pode transformar os assobios em aplausos", declarou.