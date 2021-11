Stefano Pioli: «FC Porto é agressivo, mas temos de conseguir construir»

Stefano Pioli multiplicou-se em elogios ao FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira, em San Siro, para a Liga dos Campeões. Não obstante, o técnico do AC Milan deixou claro que a sua equipa tem de ser capaz de contrariar a oposição azul e branca.





"Eles são agressivos, mas não tanto que nos impeça de construir jogo ofensivo como acabaram por conseguir no jogo anterior. Temos de conseguir construir. O que achei mais difícil foi a gestão da bola, não tivemos um estilo muito seguro nessa partida e isso foi por causa da pressão que colocaram no nosso jogo. Não tivemos tanta segurança e desta vez é o que precisamos de fazer", afirmou o treinador.Sorrindo perante uma pergunta que recordou o seu aviso prévio sobre a capacidade de Luis Díaz no jogo do Dragão, Stefano Pioli reforçou a ideia de que "o FC Porto é uma equipa forte". "Não sei ao certo como vão jogar, mas terão os seus princípios habituais certamente. Estão muito bem organizados, têm jogadores ofensivos de grande técnica e velocidade. Temos de ser positivos e perigosos pois, temos a capacidade para fazer o golo", afirmou.Pioli não desvendou o grande 'mistério' da imprensa italiana neste momento, se irá jogar com Ibrahimovic ou Giroud na frente de ataque, e garantiu confiança total da sua equipa para amanhã, pese embora as opiniões negativas sobre a prestação do AC Milan no seu último jogo contra a Roma, no qual a arbitragem esteve sob fogo cerrado. "Em Roma fizemos coisas muito positivas, tecnicamente, emocionalmente, coisas de grande carácter. As opiniões que vêm de fora do AC Milan não me preocupam. Estamos concentrados no que estamos fazer, a partida de amanhã é muito importante, temos uma oportiunidade de fazer algo e teremos de dar o nosso melhor", referiu, fintando os alegados erros de arbitragem a seu favor na última partida da Serie A: "Em Roma ganhámos porque fomos melhores; no Porto perdemos porque fomos piores. Quero falar do FC Porto, pois é o nosso adversário. Falo disto e só penso nisto, não falo de outras coisas que não posso controlar."