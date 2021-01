Stefano Pioli: «Não gostei do que aconteceu, mas Ibrahimovic não é racista»

O episódio entre Zlatan Ibrahimovic e Romeleu Lukaku no dérbi de Milão para a Taça de Itália, que valeu um jogo de suspensão a cada um, castigo esta

Lukaku e Ibrahimovic pegaram-se e o belga teve de ser segurado pelos colegas

"Não foi algo bonito de se ver, não gostei, mas são coisas que podem acontecer em campo. Mas Ibrahimovic não é racista, a história dele é clara. Está motivado para o jogo de amanhã e determinado como sempre. Este tipo de situações dão-lhe mais força e energia", afirmou Stefano Pioli."Temos que olhar para frente, trabalhar e pensar no Bolonha, que tem um futebol intenso e agressivo. Será um jogo complicado", admitiu."Tivemos uma excelente primeira volta, somando mais 18 pontos do que na época passada. Mas sabemos que as sete primeiras equipas do campeonato são todas muito fortes. Temos que continuar a trabalhar e pensar jogo a jogo."O AC Milan lidera a Serie A com 43 pontos, mais dois do que o Inter, na 2.ª posição. A Roma de Paulo Fonseca, segue no 3.º lugar, com 37 pontos, mais um do que a Juventus de Cristiano Ronaldo, que ocupa a 4.ª posição da tabela.Este sábado, a formação de Milão, que conta com os portugueses, Rafael Leão e Diogo Dalot, desloca-se ao terreno do Bolonha, às 14 horas, em jogo da 20.ª jornada da Serie A.