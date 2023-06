Tonali desfez-se em lágrimas ao saber que tinha sido vendido ao Newcastle

Sandro Tonali está muito perto de ver selada a sua transferência para o Newcastle, numa mudança que lhe renderá um salário quatro vezes superior ao que aufere no AC Milan, mas a verdade é que a transferência não é do total agrado do jogador. Pelo menos é isso que garante o 'La Repubblica', jornal italiano que esta sexta-feira dá conta de que o médio, de 23 anos, se terá desfeito em lágrimas ao saber que o clube transalpino teria decidido aceitar a oferta dos magpies.Em cima da mesa estarão 80 milhões de euros, uma verba que os rossoneri encaram como impossíveis de recusar, especialmente tendo em conta a situação financeira atual do clube. Por isso, de acordo com o relatado na imprensa italiana, o AC Milan acabou por 'ignorar' a vontade do próprio jogador, que várias vezes nas últimas semanas tinha deixado claro que tencionava ficar em Itália - por estar no clube do seu coração -, e deu luz verde à mudança do médio para a Premier League.De acordo com o empresário do jogador, o contrato de Tonali será válido por seis temporadas.