Treinador de guarda-redes do Milan sobre Rafael Leão: «Pode vir a ser um jogador importantíssimo»

Gigi Ragno, treinador de guarda-redes do novo campeão italiano Milan esteve, esta sexta-feira, presente no 10.º Congresso Internacional de Guarda-Redes, onde treinou a posição inicial, cobertura de espaços e interceção com jovens guarda-redes de Portugal.O italiano, que trabalha de perto com o ex-guardião brasileiro Dida nos Rossoneri, partilhou a Record a sua opinião sobre o português Rafael Leão, eleito melhor jogador da Serie A, com 11 golos e 10 assistências."O Rafa fez uma época fantástica. Nestes anos cresceu muito e o mister [Stefano Pioli], na minha opinião, foi muito importante para ajudá-lo a crescer. As características e os dotes dele sempre existiram, era apenas preciso expressá-las e melhorá-las. Acho que este ano é o primeiro de muitos em que o Rafa pode vir a ser um jogador importantíssimo", frisou.A par do feito de Rafael Leão, o guarda-redes orientado por Ragno, Mike Magnan, foi eleito o melhor guardião da liga italiana. Êxito que jaz, segundo o técnico, no coletivo Rossoneri, que teve, a par do Nápoles, a melhor defesa do campeonato: "É um segredo coletivo, da equipa toda. Nós pensamos sempre que os primeiros defesas são os atacantes e depois os médios, até chegar à linha defensiva. Todo este conceito de equipa fez com que fosse possível que o nosso guarda-redes fosse protegido por uma equipa organizada, com e sem a bola. A organização coletiva da equipa fez isto possível."O técnico italiano aproveitou ainda para dedicar a recente conquista do Scudetto, 11 anos depois, à equipa e aos adeptos."Esta vitória deu-me muita satisfação, a mim e à equipa. A todo o mundo Milan, aos jogadores, ao staff e a todos aqueles que trabalham para o Milan. Esta meta que atingimos, dedicamo-la a nós próprios por aquilo que conseguimos, mas sobretudo aos adeptos que nos acompanharam em todos os momentos e todos os instantes da época toda", concluiu.T.G.