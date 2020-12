Treinador do Milan: «Às vezes o Rafael Leão parece que tem a cabeça nas nuvens»

Stefano Pioli, treinador do Milan, revelou numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' que Rafael Leão é um dos jogadores do plantel rossoneri que pode aprender muito com Zlatan Ibrahimovic.





"A equipa agora está convencida das suas capacidades e tem conceitos futebolísticos muito claros. Sabemos o quão importante o Zlatan é para nós, mas temos outras características que nos permitem trabalhar bem na sua ausência", considerou Pioli, que não pôde contar com o avançado sueco nos últimos jogos, por lesão.E continuou, sobre o jogador, de 39 anos. "Lembro-me que a primeira vez que vi o Ibra foi no ginásio. Nunca tinha visto ninguém tão alto. Ele é genuinamente inteligente e engraçado, mas no campo é um aninal. Garanto que isto é um elogio", prosseguiu o técnico dos rossoneri.Depois, explicou que Rafael Leão é um dos jovens da equipa que podem aprender muito com Ibrahimovic. "O problema com o Rafa é a sua linguagem corporal. É muito esperto, mas às vezes dá a sensação que tem a cabeça nas nuvens. Melhorou muito, mas gostava que ele tivesse mais entusiasmo, que se divertisse e que risse um pouco mais."