Velha glória do AC Milan exige compra de Dalot ao Manchester United

De antigo lateral direito para o atual lateral direito. Mauro Tassotti, velha glória do AC Milan, onde fez praticamente toda a carreira de futebolista, tendo conquistado, entre muitos outros títulos, três edições da Liga dos Campeões, é mais uma voz autorizada do clube transalpino a tecer os maiores elogios ao internacional sub-21 português, Diogo Dalot.





"A minha avaliação técnica é muito positiva. Um jogador como ele deve ficar no Milan", afirmou Tassotti sobre Dalot, em jeito de exigência, esta segunda-feira, em declarações à "Gazzetta dello Sport".Recorde-se que não há muito tempo também Paul Scholes, no caso uma antiga glória do Manchester United, pronunciou-se sobre o futuro do lateral formado no FC Porto, declarando o seu desejo de ver Dalot de volta ao Manchester United no final da presente temporada, assim que acabar o período de cedência ao AC Milan.Ainda sobre o futuro do jogador, o empresário Carlos Gonçalves apenas garantiu que, na próxima temporada, Dalot "continuará num grande clube europeu".Com apenas 22 anos, Diogo Dalot já soma jogos nas equipas séniores de três clubes de eleição no futebol europeu: FC Porto, Manchester United e AC Milan. Esta temporada, pelos italianos, disputou 27 partidas e marcou dois golos.Esta segunda-feira, o AC Milan, onde também joga o português Rafael Leão, vai a Roma defrontar a Lazio, em jogo da 33.ª jornada da Serie A. A equipa rossonera necessita de vencer para recuperar o 2.º lugar da tabela classificativa, que perdeu à condição, face à vitória da Atalanta e ao empate da Juventus.