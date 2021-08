Atalanta aciona compra de Romero à Juventus no mesmo dia que Demiral chega por empréstimo

A Atalanta acionou a cláusula de compra do central argentino Cristian Romero à Juventus, na ordem dos 16 milhões de euros, num momento em que estará por detalhes a transferência do futebolista para o Tottenham.

Romero esteve na última época cedido à Atalanta, que tinha opção de compra sobre o defesa e que deverá agora transferi-lo para Inglaterra, num negócio em que a imprensa diz que os Spurs, de Nuno Espírito Santo, irão pagar cerca de 50 milhões de euros.

O defesa, de 23 anos, não chegou a jogar pela Juventus, que o contratou em 2019/20, mas emprestou: primeiro ao Génova, e na época seguinte à Atalanta, equipa em que o central foi titular indiscutível, com três golos em 42 jogos.

Já esta sexta-feira, a Juventus confirmou a saída de Romero, pouco antes de comunicar também nova cedência de um central à Atalanta, desta vez do internacional turco Merih Demiral e novamente com opção de compra.

O jogador, que deverá ser na formação de Bérgamo o substituto de Romero, chega à Atalanta depois de em 2018/19 ter vestido as cores do Sassuolo, por empréstimo do Alanyaspor, e em 2019/20, já a título definitivo, da Juventus.

Na carreira, o defesa turco foi também júnior dos portugueses do Alcanenense, em 2016/17, época durante a qual saiu para o Sporting, jogando pelos juniores e pela equipa B.

Em 2017/18, manteve-se nos leões, ao serviço da equipa B, apesar de ter entrado, por opção de Jorge Jesus, no último minuto de um jogo na Taça de Portugal, no triunfo em casa do Oleiros, por 4-2.

