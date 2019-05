O treinador italiano Gian Piero Gasperini, que levou esta época a Atalanta ao terceiro lugar da Liga italiana, prolongou o contrato pela terceira vez, anunciou esta quarta-feira o clube de Bérgamo.O técnico, de 61 anos, apurou o clube para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 111 anos , tendo ainda levado o a equipa à final da Taça de Itália, numa temporada em que foi o melhor ataque da 'Serie A', com 77 golos, mais sete do que a campeã Juventus.Apesar de o clube não ter informado sobre a duração do novo vínculo, alvo de extensão pela terceira vez desde que o técnico chegou ao clube, em 2016, a imprensa italiana indicou que se prolonga até 2022.