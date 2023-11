Atenção, Sporting: Atalanta empata e falha subida ao 4.º lugar da liga italiana

A Atalanta, próxima adversária do Sporting na Liga Europa, empatou hoje 1-1 no terreno da Udinese, em jogo da 12.ª jornada da Liga italiana de futebol e desperdiçou a oportunidade de subir ao terceiro lugar.

Em Udine, com o português João Ferreira no 'onze' e Diogo Quina e Vivaldo Semedo -- regressado de lesão -- sem saírem do banco, a Udinese adiantou-se no marcador aos 44 minutos, por Wallace, depois de já ter falhado uma grande penalidade, aos 31.

A formação de Bérgamo, quem em caso de vitória ascenderia ao terceiro lugar, por troca com o Nápoles, adversário do Sporting de Braga na 'Champions' e derrotado hoje pelo Empoli, só empatou a partida nos descontos (90+2), por intermédio de Ederson.

O empate deixa a Atalanta na quarta posição, com 20 pontos, menos um do que Nápoles, e menos nove do que a líder Juventus, enquanto a Udinese é 16.ª.

Na luta pelos lugares europeus, a Fiorentina venceu em casa o Bolonha por 2-1, com golos de Bonaventura (17) e González, aos 46.

O Bolonha, que ocupa a sétima posição da tabela, a dois pontos do adversário de hoje, que é sexto, chegou ao golo por intermédio de Zirkzee, aos 33 minutos.