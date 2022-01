Depressão tira Ilicic outra vez dos relvados: «Os médicos não nos dão respostas...»

Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, explicou este domingo as razões que levaram Ilicic a estar ausente das suas escolhas nos últimos três duelos da equipa.

Em declarações na conferência de imprensa, o treinador da formação de Bérgamo justificou que a ausência do avançado naturalizado esloveno nos jogos frente a Veneza (Taça de Itália), Inter Milão e Lazio (campeonato) se prende com o facto de o mesmo estar a enfrentar, pela segunda vez na carreira, uma depressão.

"Não sabemos quando poderá regressar. Não é fácil falar desta situação para mim. Vamos estar sempre ao lado do Josip, é algo que vai além do futebol . A nossa mente é uma selva, é difícil para psicólogos, imaginem para nós", atirou, elogiando de seguida o profissionalismo do avançado. "Já trabalhei com ele em Palermo e nunca o vi trabalhar como agora. Vamos esperar por ele enquanto pessoa, como jogador de futebol ele é imprevisível. Os médicos não nos dão respostas e eu também não consigo dar. Não vou voltar a falar sobre isto novamente. É um assunto muito delicado."