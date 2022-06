Diretor desportivo da Atalanta assume: «Sigo Nuno Tavares desde as camadas jovens do Benfica»

A Atalanta está de olho em Nuno Tavares e esta tarde, à margem da sua apresentação como novo diretor desportivo do clube italiano, Lee Congerton confessou conhecer bem o jogador do Arsenal. Ainda assim, o facto de estar vinculado aos ingleses é visto como algo que pode dificultar uma possível transferência."Sigo-o desde que jogava nas camadas jovens do Benfica. É um jogador forte. Mas tem contrato com o Arsenal e é muito complicado contratar jogadores a clubes da Premier League", confessou o dirigente, que chegou a Bérgamo proveniente do Leicester City.Nuno Tavares, recorde-se, chegou ao Arsenal no arranque da época 2021/22 proveniente do Benfica, na altura a troco de 8 milhões de euros.