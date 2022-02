Diretor-geral da Atalanta visa VAR por validar golo que dá vitória à Fiorentina: «É um erro grave»

A Fiorentina bateu a Atalanta, em Bérgamo, por 3-2, em jogo dos 'quartos' da Taça de Itália e que teve um final dramático. O golo do triunfo da formação de Florença foi apontado aos 90'+3 e está a gerar contestação junto da Atalanta, com o diretor-geral do clube transalpino, Umberto Marino, a considerar que o VAR errou ao validar o lance.Numa altura em que a Fiorentina já estava reduzida a 10 jogadores, após a expulsão de Lucas Martínez aos 79', Nikola Milenkovic atirou a contar, após um ressalto à entrada da área a envolver Jack Bonaventura. O lance não foi logo validado, já que o VAR ainda verificou se houve mão na bola de Giacomo Bonaventura, mas, após alguns minutos, a decisão do árbitro Michael Fabbri contou mesmo."Só posso parabenizar a Fiorentina e aceitar o que aconteceu. A Fiorentina teve dois penáltis a favor, não sei se foram bem marcados ou não, mas é o terceiro golo que nos dá problemas. Demiral disse-me que não cometeu falta no lance que acaba por dar o livre que dá em golo, mas também tenho de questionar se o toque de Marten de Roon foi suficiente. Se assim é, eu não percebi nada de futebol ao longo destes anos", começou por dizer à 'Sport Mediaset', após o encontro que culminou com a eliminação da Atalanta da competição."Erros podem acontecer mesmo com VAR. Infelizmente estão a acontecer com frequência, mesmo na Serie A. Não ver um lance destes, na minha opinião, é um erro grave. É dececionante perder assim aos 93 minutos. É um erro grave, repito, mas os erros fazem parte do desporto. Temos simplesmente de os aceitar e seguir em frente", acrescentou Marino.