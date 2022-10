Duván Zapata barrado por segurança à entrada de banco: «Isto não é lugar para pessoas como tu»

O avançado colombiano Duván Zapata foi vítima de uma situação absolutamente surreal, quando lhe foi barrada a entrada num estabelecimento bancário em Bérgamo por parte de um segurança que guardava o local, segundo relata esta quinta-feira o diário 'Corriere della Sera'."Onde pensas que vais? Vai a outro lugar, que isto não é um lugar para pessoas como tu", terá dito o segurança ao avançado da Atalanta, num comentário que segundo o 'Corriere della Sera' terá tido uma clara índole racista pela forma como foi dito. Perplexo, o avançado respondeu "Sou o Zapata, sou o Zapata, deixa-me entrar", mas isso não foi suficiente para que o segurança em causa, que continuou a impedir a entrada do jogador de 34 anos.A situação apenas ficaria resolvida com a intervenção de funcionários do banco em questão, que se acercaram do local para informar o segurança que Zapata era mesmo quem dizia ser. Em seguida, o dianteiro entrou no estabelecimento financeiro e conseguiu cumprir aquilo que desejava, mas a verdade é que para trás ficou mais um episódio de cariz racista que volta a abalar Itália.Um dos mais recentes foi também dos mais comentados, quando o médio francês Tiémoué Bakayoko , em julho, foi mandado parar pela polícia e lhe ter sido inclusivamente apontada uma arma.