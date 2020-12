Em Itália dizem que treinador da Atalanta pode estar de saída após 'choque' com Papu Gómez

Em Itália a 'Sportmediaset' revela que o treinador da Atalanta está na corda bamba e que pode abandonar a equipa já hoje, depois do jogo da Liga dos Campeões com o Ajax, uma partida que vai definir o futuro da formação de Bergamo na Europa.





Em causa o sucedido no balneário da equipa no último jogo da Champions, frente ao Midtjylland, que terminou com um empate a 1. Gian Piero Gasperini terá dado uma indicação ao intervalo do jogo que não foi do agrado de Papu Gómez, futebolista argentino que é o capitão de equipa.Os dois discutiram, o esloveno Josip Ilicic intrometeu-se, posicionou-se do lado do companheiro de equipa e desafiou o treinador.Gian Piero Gasperini não convocou nenhum dos dois para o jogo com a Udinese, uma partida que não chegou a realizar-se devido às fortes chuvas em Udine.Na última segunda-feira Papu Gómez partilhou várias fotos nas redes sociais ao lado de Ilicic, numa clara mensagem de união.