Gasperini pretende resolver contas... já: «Não será fácil mas queremos fechar o primeiro lugar!»

Em boa posição para garantir, à 5ª jornada, a qualificação em primeiro lugar para os oitavos-de-final da Liga Europa, Gian Piero Gasperini, experiente técnico da Atalanta, não quer desperdiçar a oportunidade de um xeque-mate em Bérgamo, apesar de elogiar o adversário, que dominou, vinca, na primeira parte em Alvalade, mas que... o dominou nos segundos 45 minutos - os italianos venceriam, ainda assim, por 2-1. Confira os destaques da conferência do comandante dos nerazzurri.





"Temos uma oportunidade única de garantir o primeiro lugar, importante, para depois podermos focar no campeonato [a Atalanta ocupa o 8º lugar]. Sabemos que não será fácil, mas queremos agarrá-lo e fechar já as contas. Não podemos pensar em jogar para o empate. Aliás, vamos jogar contra um dos primeiros classificados da liga portuguesa, que está a fazer coisas importantes. Em Lisboa, tivemos a nossa melhor primeira parte da temporada, mas na segunda sofremos bastante, algo que não poderá acontecer jogando nós em casa. O jogo de Alvalade provou que os jogos duram 90 minutos e no final o Sporting esteve muito próximo do empate. Vai ser muito equilibrado."

Rúben Amorim elogiou a Atalanta... "Amanhã defrontam-se a Atalanta e o Sporting, duas equipas de muita qualidade e importantes. Esperamos criar alguma confusão tática (risos), mas com os vídeos e o material que tem à sua disposição, penso que [Rúben] Amorim sabe muito bem como joga a Atalanta."



Kolasinac disponível? "Parece-me recuperado, porque ontem já treinou bem. Ainda vamos treinar e só aí teremos 100% de certezas."



A derrota (1-2) com o Nápoles terá impacto? "Já fizemos jogos de grande qualidade no nosso campeonato, mas nesse o Nápoles esteve melhor. Gostaríamos de jogar, sempre, como jogámos na segunda parte desse jogo, mas do outro lado estava, também, uma boa equipa."



Musso de volta à baliza? "Sim, apesar de o Marco Carnesecchi [titular contra o Nápoles] também ser um guarda-redes de muita qualidade."