Gasperini e a caótica substituição diante do Sporting: «No final... deu certo»

Missão cumprida. Foi desta forma que Gian Piero Gasperini analisou o empate da Atalanta diante do Sporting , que permitiu aos italianos assegurarem o primeiro lugar do Grupo D e apuramento direto para os 'oitavos' da Liga Europa."Sem dúvida que o primeiro objetivo da temporada era acabar em primeiro e conseguimo-lo. Não foi fácil contra um adversário com mais qualidade, por isso é bastante satisfatório", disse o técnico, à Sky Sport Italia. "O Sporting foi capaz de colocar pernas frescas em campo e tivemos alguns problemas", acrescentou o treinador, que globalmente se mostrou agradado com o que viu.O que não foi tão satisfatório, como o próprio assumiu e mostrou, foi mesmo a situação caricata quando, aos 69 minutos, viu a sua equipa fazer uma substituição... trocada. A ideia era tirar Giorgio Scalvini e colocar Aleksei Miranchuk, mas por uma falha de comunicação - entre quarto árbitro, delegado e o próprio treinador -, quem saiu foi Teun Koopmeiners. "A ideia era colocar o De Roon na defesa e o Koopmeiners no meio campo, com o Miranchuk como elemento ofensivo. Houve uma falha de comunicação entre nós, que foi um erro, mas no final de contas... a minha decisão foi certeira", atirou, entre risos.