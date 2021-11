Gasperini sobre Cristiano Ronaldo: «Defrontámos um jogador incrível esta noite»

Gasperini lamentou o facto de a Atalanta ter saído do embate com o Manchester United com um empate (2-2), resultado para o qual um "jogador incrível" foi determinante: Cristiano Ronaldo.

"Quão frustrante é o empate? Numa escala de um a 100, uns 1.000. Acreditamos que vamos conseguir a qualificação. Defrontámos um jogador incrível esta noite. Nós ainda conseguimos o apuramento pois ainda está tudo nas nossas mãos", atirou o treinador da formação de Bérgamo, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.





Recorde-se que no final do encontro, Cristiano Ronaldo dedicou o seu tempo na 'flash-interview' para elogiar a Atalanta e o seu "treinador fantástico".