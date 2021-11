Gian Piero Gasperini renova contrato com a Atalanta

A ligação entre Atalanta e Gian Piero Gasperini é para continuar. O presidente do clube de Bérgamo anunciou, à Sky Sports Italia, que as duas partes chegaram a acordo para prolongar o vínculo do atual técnico. "Estava combinado desde o verão mas só hoje finalizámos a papelada. Ele é a pessoa certa para o nosso projeto. Vai continuar até 2024 com opção de estender até 2025."Gasperini chegou ao clube em 2016 e tem tido um desempenho notável. A Atalanta passou de lutar pela permanência a procurar um lugar nos três primeiros classificados, bem como a marcar presença assídua na Liga dos Campeões. Na passada jornada, o conjunto de Bérgamo bateu a Juventus em Turim por 1-0, algo que não acontecia desde 1989.O técnico italiano de 63 anos conta com 259 jogos ao serviço do clube, 136 vitórias, 65 empates e 57 derrotas.