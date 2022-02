Guarda-redes da Atalanta publica nas redes sociais foto todo nu... por engano

Juan Musso, guarda-redes da Atalanta, partilhou por engano no Instagram uma foto todo nu. A ideia do jogador era agradecer a atenção da namorada, que depois do seu regresso da seleção da Argentina decorou a casa de ambos em Bérgamo com alguns balões.Musso pareceu ter ficado genuinamente feliz com o gesto de Anna Ariaudo e quis partilhar a atenção com os seus seguidores nas stories do Instagram. Mas o problema é que na sala há um espelho que mostrou a imagem do jogador completamente despido no momento em que tirou a fotografia.O internacional argentino apagou a foto, mas ela já circula na internet, tornando-se viral. Mais tarde partilhou outra, igual mas vestindo uma t-shirt e umas calças, e escreveu juntamente com uns emojis: "Esta é a foto correta."A namorada também partilhou a nova fotografia e acrescentou um comentário: "Felizmente, amo-te muito."