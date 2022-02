Guarda-redes partilhou sem querer foto todo nu e balneário da Atalanta não perdoa

Lo de Juan Musso solo reafirma la teoría de que Si aceleras en una de esas ATRAVESAS LA PARED. Siempre hay que profundizar pic.twitter.com/78verGcmWh — Haciendo a la Argentina Grande Otra Vez (@hagov5) February 3, 2022 O guarda-redes - que estava completamente nu - tirou uma foto do espaço, mas não reparou que na sala havia um espelho e acabou por publicar a imagem. Mais tarde retirou-a, mas já não havia nada a fazer. A imagem tornou-se viral...

Juan Musso, guarda-redes da Atalanta, publicou por engano no Instagram uma foto todo nu, o que deu que falar nos últimos dias nas redes sociais. E os companheiros de equipa do jogador argentino também não ficaram imunes ao sucedido...Luis Muriel, avançado colombiano do clube de Bergamo, partilhou nas redes sociais uma foto do cacifo de Musso com o espelho tapado e indicou, com emojis de risos: "assim podes fazer as fotos tranquilo".Musso, recorde-se, resolveu partilhar nas redes sociais um agradecimento à namorada, que tinha decorado a casa de ambos com balões como forma de lhe dar as boas-vindas depois de ter estado na seleção da Argentina.