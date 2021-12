Insólito: novo equipamento da Atalanta tem referências à cidade... de Turim

Tal como habitual, a Atalanta decidiu este ano lançar uma camisola especial em época de natal, mas um erro inacreditável está a manchar esta campanha especial. É que, segundo reporta a imprensa italiana, a marca responsável pela criação do produto (a espanhola JOMA) retratou na parte inferior da camisola a linha de horizonte, com o perfil dos prédios, de Turim... e não de Bérgamo. O erro foi detetado rapidamente pelos fãs do clube, que rapidamente soltaram os seus comentários de desagrado nas redes sociais. Ao contrário do que seria suposto, a camisola apresenta de forma bem evidente a Mole Antonelliana, um dos prédios mais emblemáticos da cidade do Torino e da Juventus.Não se sabe ao certo como a Atalanta irá resolver a questão, mas o certo é que este equipamento está previsto ser utilizado na próxima partida, diante da Roma, no sábado. De acordo com o site oficial, as camisolas serão posteriormente colocadas em leilão, que reverterá para uma causa solidária, tal como sucede desde 2010.