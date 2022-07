Jogador da Atalanta suspenso por controlo positivo a nandrolona

José Luis Palomino, defesa-central da Atalanta, foi esta terça-feira suspenso após testar positivo em teste surpresa de controlo anti-doping. O internacional argentino, de 32 anos, testou positivo para a substância nandrolona, um esteróide que só pode ser introduzido no corpo através de injeções intramusculares.

De acordo com a agência noticiosa italiana 'ANSA', José Luis Palomino foi imediatamente suspenso até que a investigação seja concluída e possa repetir novamente o teste de controlo anti-doping.

Com contrato até junho de 2023, o defesa argentino falha os trabalhos da formação de Bérgamo quando faltam 20 dias para o arranque oficial da temporada 2022/23.



Os casos mais mediáticos



O caso de José Luis Palomino não é virgem no futebol. Entre 1990 e 2000, nandrolona era uma substância que regularmente surgia nos controlos antidoping realizados aos futebolistas, tendo os casos de Edgar Davids e Pep Guardiola ficado entre os mais famosos da história. Contudo, houve também um português que viu o seu percurso ser afetado pela nandrolona: Fernando Couto. Em 2001, quando jogava pela Lazio, o antigo internacional português testou positivo à substância dopante num controlo antidoping, mas, apesar dos resultados, negou qualquer envolvimento.



"Não tenho nada a temer, não tomei nada. Estou muito triste. Foi como uma tempestade num dia lindo", disse a 28 de Janeiro daquele mesmo ano, no final do jogo Fiorentina-Lazio (1-4), a contar para a 16ª jornada do campeonato italiano.