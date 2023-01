Jogos da Atalanta não podem ser transmitidos em França: a culpa é do... patrocinador

A partir deste fim de semana, e até que algo mude do lado dos italianos, os jogos da Atalanta deixarão de ser transmitidos em solo francês. Segundo adianta o Calciomercato, esta decisão terá sido já anunciada pela BeIN Sports (a cadeia que detém os direitos de transmissão para o mercado gaulês) aos seus clientes e justifica-se pela recente decisão do Minstério da Economia, Finança e Indústria francês.Em causa está o facto da equipa de Bérgamo ser patrocinada pela Plus 500, uma empresa que oferece "serviços de investimento relativos a contratos com riscos financeiros". Ora, a publicidade à referida empresa em meios de comunicação é proibida pelo Código do Consumidor, o que leva a que, até decisão contrária, os encontros da atual sexta classificada da Serie A não possam ser emitidos em solo gaulês.Quer isto dizer que, por exemplo, o duelo desta jornada diante da Juventus não poderá ser visto pelos fãs franceses. Pelo menos de forma legal...