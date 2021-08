Papu Gómez explica saída da Atalanta: «O treinador tentou agredir-me fisicamente»

Papu Gómez explicou numa entrevista ao jornal argentino 'La Nacion' o diferendo que teve na época passada com Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, e que levou à sua saída para o Sevilha. O médio argentino conta que técnico tentou agredi-lo num jogo da Liga dos Campeões.



"Tive de sair do clube. Esperava um pedido de desculpas do técnico [Gasperini] que nunca chegou. Errei, eu assumo, porque era um jogo da Champions contra o Midtjylland e eu desobedeci a uma indicação táctica. Disse-lhe que não. Aí percebi que no intervalo ele ia tirar-me do jogo e assim foi. Mas no balneário ele ultrapassou os limites e tentou agredir-me fisicamente. Uma coisa é discutir, mas quando há agressão física é intolerável", explicou.





E prosseguiu: "Então pedi uma reunião com o presidente. No dia seguinte houve uma reunião com todo o plantel. Avancei e pedi desculpas ao treinador e aos meus companheiros pelo que se tinha passado. Eu não recebi nenhuma desculpa do técnico. Então como havia de entender aquilo? O que eu tinha feito estava mal e o que ele tinha feito estava bem? Aí começou tudo. Quem mais me desiludiu foram os donos do clube. Depois de tantos anos, tratar como me trataram, foi a parte que mais me doeu", esclareceu o internacional argentino."O treinador, entretanto, já respondeu às acusações do agora jogador do Sevilha. "O comportamento do Papu Gómez dentro e fora do campo foi-se tornando inaceitável para o treinador e para os seus companheiros. A agressão física foi dele e não minha, mas a verdadeira razão pela qual ele saiu de Bergamo foi o facto de não respeitar os donos do clube", explicou Gasperini à 'Gazzetta dello Sport'.