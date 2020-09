Piccini é reforço da Atalanta

Cristiano Piccini, antigo jogador do Sporting, foi oficializado esta quarta-feira como reforço da Atalanta para a temporada 2020/2021, chegando ao emblema de Bérgamo, por empréstimo dos espanhóis do Valencia com opção de compra.





O lateral-direito, de 27 anos, regressa ao futebol italiano cinco anos depois de ter deixado a Fiorentina, clube onde fez a formação, tendo ainda representado o Carrarese, o Spezia e o Livorno.Gasperini ganha desta forma um substituto para Timothy Castagne, que saiu recentemente para o Leicester, onde vai alinhar na Premier League.