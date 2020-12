«Quando sair saberão a verdade»: a mensagem do capitão da Atalanta que confirma rumores

O capitão da Atalanta recorreu esta segunda-feira às redes sociais para enviar uma mensagem aos adeptos do clube italiano. Nos últimos rumores dão conta de um grave desentendimento entre o médio argentino e o treinador, Gasperini.





"Queridos adeptos, escrevo-vos aqui porque não tenho outros meios para me defender ou falar convosco. Só quero dizer que quando sair saberão a verdade sobre tudo. Conhecem-me bem, sabem quem sou. Adoro-vos, o vosso capitão", refere a mensagem do argentino publicada nas redes sociais.Uma mensagem que surge já depois de também o técnico da Atalanta ter confirmado que algo aconteceu: ""Papu foi o nosso jogador mais importante nos últimos cinco anos, mas o clube vai ter de tomar decisões. Não sei como a situação será resolvida", afirmou o treinador depois do jogo com a Fiorentin a, sábado, em que Papu Gómez não saiu do banco.