Rafael Toloi já pode representar a seleção italiana

O capitão do Atalanta, Rafael Toloi, nascido no Brasil, reúne, a partir desta quarta-feira, condições para envergar a camisola da seleção italiana, anunciou hoje a FIFA, depois de aprovar o pedido da Federação transalpina.

O central, de 30 anos, que representou a seleção brasileira de sub-20, mas nunca se chegou a estrear pela principal, há muito tempo que possui um passaporte italiano e, em várias entrevistas que concedeu, revelou que tinha bisavós italianos.

Acresce, ainda, o facto de Toloi também viver em Itália há mais de cinco anos, desde que ingressou na Atalanta no início da temporada 2015/16, que é o período de residência exigido pelas normas da FIFA aos jogadores que pretendem adquirir a naturalização por um país que não seja o de nascimento.

Os próximos jogos da 'squadra azurra' estão marcados para março, do seu grupo de qualificação para Mundial de 2022, frente à Irlanda do Norte, à Bulgária e à Lituânia.

Qualificada para a fase final do Euro2020 (adiado para 2021 por causa da pandemia de covid-19)), a Itália fará o seu jogo de abertura na competição frente à Turquia, em Roma, num grupo que integra também as seleções da Suíça e do País de Gales.