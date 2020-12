Saída de Papu Gómez em janeiro é inevitável e rivais de Milão mostram-se interessados

É rutura total entre o treinador da Atalanta Gasperini e o avançado Papu Gómez e segundo a 'Gazzetta dello Sport', a saída do jogador em janeiro é inevitável.





O conflito entre o treinador e o capitão da Atalanta parece não ter resolução pacifíca e a corta terá mesmo partido do lado do avançado argentino.Com a porta de saída 'escancarada', já há quem se mostre interessado em contratar Papu Gómez. Segundo avança a imprensa italiana, AC Milan e o Inter são dois dos clubes que vão entrar na corrida pela contratação do argentino. Mas há mais. A Roma de Paulo Fonseca assim como o Nápoles e até mesmo o Paris Saint-Germain também deverão entrar na luta pelo argentino.