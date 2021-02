Treinador da Atalanta incrédulo após jogo com o Real Madrid: «É um suicídio futebolístico»

Sem papas na língua. Foi assim que Gian Piero Gasperini abordou o desfecho do jogo entre a sua Atalanta e o Real Madrid, numa partida que ficou invariavelmente marcada pela polémica expulsão de Remo Freuler, num lance que deu e certamente dará muito que falar. Ainda que não aponte diretamente ao lance, o técnico da Atalanta considera que as novas regras estão a provocar um suicídio no futebol e explica porquê.





"Teria sido tudo muito diferente se tivéssemos jogado onze contra onze. As pessoas falam das ausências, tudo bem, mas eles continua a ter muita qualidade no plantel. Quis um jogo aberto e até começámos bem, com bons movimentos. Era suposto ter sido um jogado bem distinto. Defendemos bem e quase conseguimos o 0-0, mas teria sido certamente mais animado onze contra onze", começou por dizer, partindo depois ao ataque quanto à forma como as novas regras podem estar a destruir o futebol."O jogo foi arruinado. Na última temporada, depois de um caos absoluto, a lei da mão foi definida. Agora temos a tentação de remover todo o tipo de contacto do futebol e isso será o suicídio da modalidade. Acabei de ser banido por dizer algo na Serie A e se disser aqui a UEFA também me irá suspender por um mês. Mas isto é suicidar o futebol. Não podemos ter árbitros que nunca jogaram o jogo e que não sabem a diferença entre um duelo e uma falta", atirou."Se não entendes a diferença, então deves ir embora e arranjar outro trabalho. Quem deveria arbitrar os jogadores deviam ser aqueles que jogaram. Os árbitros agora até podem ver repetições, têm tudo o que precisam para julgar os lances e mesmo tomam decisões erradas. Esperámos tanto por este jogo e depois acaba tudo arruinado... Poderíamos até ter perdido de qualquer das formas, nem estou a reclamar do resultado, mas podíamos pelo menos ter jogado o nosso jogo", finalizou o técnico.