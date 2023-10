Treino matinal da Atalanta teve Scamacca

Depois de 4 jogos de fora, fruto da lesão muscular contraída a 17 de setembro, diante da Fiorentina, o avançado Gianluca Scamacca, uma das principais referências da Atalanta, regressou ontem aos treinos com a equipa italiana, ainda que não seja líquida a sua presença no embate com o Sporting, quinta-feira, com pontapé de saída às 17h45. Tal como explicou o treinador do emblema de Bergamo, Gian Piero Gasperini, o futebolista, de 24 anos, mostra melhorias claras, mas só na véspera do encontro em Lisboa dará certezas sobre a sua utilização.

Entretanto, já estão vendidos quase mil bilhetes aos adeptos da Atalanta, que na quinta-feira vão concentrar-se no Rossio, pelas 14h45.