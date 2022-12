Mulher de Mihajlovic comove italianos no Natal: «A cadeira vazia, as memórias...»

A mulher de Sinisa Mihajlovic partilhou duas mensagens no dia de Natal que estão a comover os italianos. Arianna conta como foi o seu primeiro Natal depois da morte do ex-treinador do Bolonha, que não resistiu a uma leucemia, acabando por falecer no dia 16 deste mês, aos 53 anos."O primeiro Natal depois de se perder alguém é difícil. Não tens ânimo para celebrações, mas tens de o fazer. Pelos miúdos, pela família. Dói. Os presentes que já não tens de comprar. A cadeira vazia, as memórias de celebrações passadas. A voz que não queres ouvir. 'Vai ser difícil, mas vais ultrapassar'", contou a mulher do treinador numa storie do Instagram."Pode acontecer que entre lágrimas apareça um sorriso no teu rosto. Não há mal nisso. Agradece as celebrações que passaram juntos, começa uma nova tradição em sua memória e lembra-te sempre do amor que existiu", acrescentou.Arianna Mihajlovic partilhou também um poema de S. Agostinho. "A morte não é nada. Apenas fui para outro lado: como as sementes escondidas na sala ao lado. Eu sou sempre eu e tu és sempre tu. Ainda somos o que costumávamos ser um para o outro.""Chama-me da forma como sempre me chamaste, fala comigo da mesma forma carinhosa. Não mudes o tom da tua voz. Não fiques triste. Continua a sorrir sobre aquelas pequenas coisas que gostávamos.""Reza, sorri e pensa em mim. O meu nome sempre será uma palavra familiar, di-lo como sempre, sem tristeza. A nossa vida ainda tem o mesmo significado. Por que deveria estar fora dos teus pensamentos só porque estou fora da tua vista?""Não estou longe, estou do outro lado, logo ali ao virar da esquina. Está tudo bem. Encontrarás o meu coração e sua ternura purificada. Seca as tuas lágrimas e se me amas não chores. O teu sorriso é a minha paz."