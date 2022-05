Sinisa Mihajlovic recebe alta hospitalar e encontra-se em "boas condições"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali



Forza Mister, siamo con te ?? pic.twitter.com/M1Z7cQKadh — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 2, 2022

Sinisa Mihajlovic, que se encontrava hospitalizado a recuperar de um cancro, teve alta esta segunda-feira, revelou o Bolonha."Hoje, Sinisa Mihajlovic recebeu alta do hospital Sant'Orsola. Encontra-se em boas condições. Vamos mister, estamos contigo!", escreveu a formação italiana numa publicação nas redes sociais.O sérvio foi recentemente visitado no hospital pelos jogadores do Bolonha, que o aplaudiram e cantaram o seu nome, alguns sem conseguir esconder a emoção.