Cremonese homenageia Vialli com camisola especial no jogo com o Verona Jogadores vão entrar em campo com imagem do ex-jogador numa das mangas de camisola, cuja venda angariará fundos para a Fundação Vialli e Mauro