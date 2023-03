Presidente da Cremonese admite que clube "não estava preparado" para a Serie A

A Cremonese regressou esta época à Serie A, 26 anos depois, mas não tem feito uma campanha na competição para mais tarde recordar. Ocupa o último lugar da classificação, tendo apenas uma vitória - frente à Roma de José Mourinho - em 27 jogos realizados até ao momento, e está a 11 pontos do primeiro lugar acima da linha de águia.O cenário é, ainda assim, diferente na Taça de Itália, onde a Cremonese é uma das equipas apuradas para as 'meias' da prova - depois de eliminar Nápoles e Roma - e vai discutir com a Fiorentina o acesso à final.Giovanni Arvedi, presidente do clube italiano, abordou o atual momento da equipa transalpina, em declarações ao Cremona 1, e reconheceu que não estava preparada para o nível da elite do futebol italiano. "Este ano não estamos felizes, mas temos consciência de que aprendemos alguma coisa. Sinceramente, não estávamos preparados para enfrentar a Serie A, não sabíamos. Não estávamos estruturalmente preparados. Estamos a preparar-nos com os treinadores que temos agora, que são bons, mas é insuficiente", referiu, enumerando depois as diferenças que encontra entre a primeira e a segunda divisões do futebol italiano."Pelo que vi, a Serie A é outra coisa. Dás um grande salto da Serie B para a Serie A em termos de organização, mas também em termos de qualidade, resistência e experiência dos jogadores", afirmou.