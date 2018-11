Ronaldo é perigo à solta

A visita de hoje da Juventus ao Milan trata-se de um clássico entre duas equipas em boa forma no campeonato (bianconeri somam 31 de 33 pontos possíveis e os rossoneri vêm de 3 triunfos seguidos - a melhor fase desde março), mas também de uma chance para Cristiano Ronaldo fazer algo inédito. É que CR7 nunca marcou em casa do Milan e já atuou lá por três vezes - duas no United e uma pelo Real, todas na Liga dos Campeões.

Apesar disso, na antevisão, Massimiliano Allegri previu um CR7 decisivo. "Para o jogo, temos Ronaldo, que é o melhor avançado do Mundo. Dá-nos várias opções e precisamos disso. Há que fazer mais golos e fechar os jogos. Temos tido vantagens de dois golos por pouco tempo. Não podemos manter o jogo em aberto", disse o técnico da Juventus. E a verdade é que o Cristiano tem sido sinónimo de golos longe de Turim esta época. O internacional português, de 33 anos, só não marcou como visitante na liga na 1ª e 3ª rondas e nos últimos 6 jogos da Serie A fez 5 golos. Um bom presságio e que põe Gattuso em alerta.

"A Juventus é de outro planeta e com Ronaldo ainda se torna mais complicada. Já o tapei e é um grande jogador. Tenho respeito por ele", disse o técnico rossonero que espera tarefa difícil: "A Juventus está no topo da Europa com o Barcelona", explicou. Nas últimas seis deslocações a Milão, a Vecchia Signora só perdeu uma vez e Marcello Lippi, ex-técnico da Juve, acredita no triunfo bianconero: "Ronaldo é uma máquina de golos e é decisivo. Diria que a Juventus ganha. Faz lá sempre grandes jogos", frisou a velha raposa.