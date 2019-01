Bis de Piatek coloca Milan nas 'meias' da Taça de Itália

No seu primeiro jogo enquanto titular do AC Milan, Krzysztof Piatek começou desde já a mostrar por que razão os milaneses investiram 35 milhões na sua contratação, ao apontar os dois golos que valeram o triunfo por 2-0 sobre o Nápoles e ainda o apuramento para as meias-finais da Taça de Itália.Com Mário Rui a titular, os napolitanos procuravam assegurar o apuramento para as 'meias', naquela que poderia sera única via para celebrar um título, mas acabaram superados pela veia goleadora do polaco ex-Génova, que marcou aos 10 e 27 minutos.Consulte o direto do jogo