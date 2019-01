Surpresa na Taça de Itália: Juventus afastada pela Atalanta

Enorme surpresa nos quartos-de-final da Taça de Itália, com a Juventus a seguir o caminho do Nápoles e da Roma e a ser afastada com estrondo. A formação de Turim, que atuou praticamente na máxima força, era favorita à partida, mas acabou batida de forma clara pela Atalanta por 3-0.O escândalo em Bergamo começou a ser construído ainda na primeira metade, com dois golos no espaço de dois minutos, marcados por Timoty Castagne (37') e Duvan Zapata (39'). A Vecchia Signora procurou reagir, Massimiliano Allegri mexeu, mas o cenário ficou ainda pior para o campeão italiano, que viu Zapata ampliar para 3-0 aos 86' e fixar o resultado final.Consulte o direto do jogo