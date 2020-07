Nápoles gasta verba recorde e assegura Victor Osimhen

O avançado internacional nigeriano Victor Osimhen, que estava ao serviço do Lille, assinou contrato com o Nápoles, anunciou hoje o clube da Liga italiana.

Em comunicado divulgado no site oficial, o clube em que alinha o internacional português Mário Rui não revelou a duração do contrato do nigeriano, nem o valor da transferência, limitando-se a adiantar que o jogador, de 21 anos, se vinculou a título definitivo.

De acordo com a imprensa italiana, Osimhen assinou por cinco temporadas e vai tornar-se na transferência mais cara da história do Nápoles, que vai pagar 50 ME ao Lille, num negócio que poderá ascender aos 81 ME, caso sejam cumpridos determinados objetivos por parte do jogador e do clube.

O avançado suplanta, assim, o argentino Gonzalo Higuaín, que em 2013 foi contratado pelo Nápoles ao Real Madrid, por 39 ME.

Osimhen chegou à Europa em 2016, representando os alemães do Wolfsburgo e os belgas do Charleroi, antes de rumar ao Lille no ano passado. Pelo emblema francês, anotou 18 golos em 38 jogos oficiais.

O jogador africano foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo de sub-17, em 2015, com 10 golos, ajudando a Nigéria a conquistar o troféu de campeã.